В Абхазии оценили вероятность войны с Грузией Глава МИД Абхазии Ардзинба: вероятность военного конфликта с Грузией высока

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вероятность военного конфликта со стороны Грузии в отношении Абхазии достаточно высока, заявил министр иностранных дел республики Инал Ардзинба на заседании общественного совета. Так он прокомментировал недавнее заявление лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о возможном референдуме по вопросу открытия второго фронта. По словам главы МИД частично признанной республики, которые приводит ТАСС, он будет открыт не против России, а именно против Сухума. Постоянные учения с НАТО и наращивание военных бюджетов Тбилиси не говорят о мирных замыслах, считает он.

Вероятность военного конфликта оценивается как достаточно высокая, — сказал Ардзинба.

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, в свою очередь, отметил, что «опасения реальные и это не может не беспокоить». По его словам, в случае военного конфликта Грузию будут поддерживать «все, кто сегодня поддерживает Украину, а еще и Азербайджан, и Армения».

Наш союзник — Россия, и это серьезная поддержка для нас, — подчеркнул Шамба.

Также он призвал устанавливать более тесные отношения с Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии в результате призывов украинских представителей открыть «второй фронт» против России заявили о готовности провести референдум по данной теме. Он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает подобную идею, но там готовы выслушать мнение народа.

Сегодня же днем Кобахидзе объяснил, что его заявление о возможном проведении референдума является сарказмом с примесью иронии. По словам политика, население страны выступает однозначно против войны.