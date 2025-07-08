Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 17:49

«Мерзкие знаки»: в Госдуме разнесли Германию за издевки над флагом СССР

Депутат Соболев назвал подготовкой к войне искажение посольством ФРГ флага СССР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Искажение флага СССР посольством ФРГ в Москве является информационной подготовкой к войне, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, в качестве инструментов Германия использует русофобию и антисоветизм.

Информационные издевки, вместо нашего флага мерзкие знаки. Европа целенаправленно готовится к войне. Германия хочет создать самую мощную армию в Европе. Они информационно готовят население к войне. Антироссийская риторика, отъявленная русофобия, антисоветизм — это их основные козыри в информационном воздействии на население своей страны. Поэтому тут ничего нового нет, — сказал Соболев.

Ранее посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. На территории, контролируемой советскими войсками, был поставлен флажок, схожий со знаменем нацистов и Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Германия
Россия
войны
СССР
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.