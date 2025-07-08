«Мерзкие знаки»: в Госдуме разнесли Германию за издевки над флагом СССР

«Мерзкие знаки»: в Госдуме разнесли Германию за издевки над флагом СССР Депутат Соболев назвал подготовкой к войне искажение посольством ФРГ флага СССР

Искажение флага СССР посольством ФРГ в Москве является информационной подготовкой к войне, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, в качестве инструментов Германия использует русофобию и антисоветизм.

Информационные издевки, вместо нашего флага мерзкие знаки. Европа целенаправленно готовится к войне. Германия хочет создать самую мощную армию в Европе. Они информационно готовят население к войне. Антироссийская риторика, отъявленная русофобия, антисоветизм — это их основные козыри в информационном воздействии на население своей страны. Поэтому тут ничего нового нет, — сказал Соболев.

Ранее посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. На территории, контролируемой советскими войсками, был поставлен флажок, схожий со знаменем нацистов и Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).