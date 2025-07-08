Шокирующая смерть Старовойта, прибалты атаковали РФ? Что будет дальше

Загадочная смерть экс-министра транспорта России Романа Старовойта, абхазы увидели «национальную угрозу» в российских туристах, наблюдатели обнаружили прибалтийский след в атаках Киева на российские регионы — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о смерти Старовойта

Бывшего министра транспорта России, экс-губернатора Курской области нашли мертвым в его личном автомобиле в подмосковном Одинцово днем 7 июля. Как утверждает Telegram-канал «112», экс-глава Минтранса покончил с собой.

Рядом с телом чиновника было найдено огнестрельное оружие. Как пишет Telegram-канал SHOT, это мог быть наградной пистолет Макарова, который Старовойт получил от МВД за содействие в 2023 году, добавил канал.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство устанавливает обстоятельства смерти Старовойта.

Старовойта нашли мертвым в день его увольнения — президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении чиновника от должности министра транспорта. По данным Telegram-канала Mash, со смертью Старовойта может быть связано «возможное уголовное дело».

Как пишет источник, Старовойта могли заподозрить в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что показания на бывшего губернатора Курской области мог дать его преемник — Алексей Смирнов. В апреле 2025 года его арестовали по делу о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в регионе. Сумма ущерба составляет около 1 млрд рублей. По данным Telegram-канала SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии.

«Формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков», — сообщил канал.

Роман Старовойт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Также, заявил источник, показания о причастности Старовойта к нарушениям при строительстве фортификаций дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и курский депутат Максим Васильев — оба сейчас находятся в СИЗО.

Кроме того, утверждает канал, следствие проверяет Старовойта на причастность к нарушениям в сфере закупок медикаментов для областных больниц и «провальной транспортной реформе» в Курске.

«Во времена экс-губернатора была заключена концессия, которая должна была быть завершена: реконструированы трамвайные пути, в полном объеме поставлены новые вагоны. Этого не произошло. Обновлена только часть, договор приостановлен, деньги из бюджета потрачены», — заключил источник.

Старовойт был губернатором Курской области до 14 мая 2024 года, когда Путин подписал указ о его назначении на пост главы Минтранса. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента о его освобождении от этой должности не был связан с утратой доверия.

«Про утрату доверия говорится [в указе], если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было. В настоящий момент, по мнению президента, рабочий опыт, рабочие качества Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство <…> выполняло свои задачи и функции», — сказал Песков.

Политолог Борис Межуев предположил, что отставка Старовойта могла быть вызвана проблемами в Курской области. По его словам, «раскопать» что-то мог врио губернатора Александр Хинштейн.

«Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор (врио губернатора Александр Хинштейн. — NEWS.ru) что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку. Нельзя точно утверждать, что конкретно стало известно, но некий неблагоприятный фон вокруг Старовойта однозначно присутствует», — сказал Межуев.

Андрей Никитин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Почему абхазы считают россиян угрозой

Российские туристы представляют «национальную угрозу» для Абхазии, заявил директор фонда кино страны Александр Басария. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах, передает Telegram-канал Sovmin.

«Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинают страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, <…> имеют возможность отдыхать в клубах, на дискотеках, в ресторанах, на пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет», — посетовал Басария.

Глава фонда кино пожаловался, что российские туристы живут в небольших анклавах на определенных территориях и не тратятся на дополнительные услуги. При этом туроператоры демпингуют цены на отдых в Абхазии. В результате страдает вся туристическая отрасль страны, считает Басария.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян ответил на слова Басарии. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Абхазия не создала условий для привлечения состоятельных российских туристов.

«Вообще богатые россияне в Абхазию не ездят. Там нет проживания стоимостью 50–100 тысяч рублей в день, как в Сочи или Ялте. Да, мы много с абхазами общаемся, они хотят богатых российских туристов, но они для этого ничего не сделали. Я открыто говорю и вам скажу, пусть слушают мои абхазские друзья: они не сделали ничего за последние 30 лет, палец о палец не ударили, чтобы к ним приезжали богатые туристы. Инфраструктура отпугивает богатых туристов, поэтому приезжают те россияне, которые приезжают, и можно долго на этот счет возмущаться», — высказался Мкртчян.

Аналогичный скандал разразился 22 июня. Так, сотрудница Минтуризма страны Кристина Лакербай заявила, что российских туристов, которые ничего не покупают и экономят на еде, не хотят видеть в Абхазии.

«Турист, который приезжает сегодня, за 300 рублей, я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, того, что дают там в отеле, но на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня. Но мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу хозяйственную продукцию и так далее. То есть нам такой турист, я считаю, не нужен», — заявила она.

Абхазия, Гагра Фото: Shutterstock/FOTODOM

За слова Лакербай объяснился глава Минтуризма Абхазии Астамуру Логуа. Он указал, что заявление сотрудницы министерства было вырвано из контекста.

«В первую очередь это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — отметил он.

Высказывания Лакербай в конечном счете привели к ее увольнению — Логуа объявил о своем решении на следующий день. Глава Минтуризма подчеркнул, что он, «как и абсолютное большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями сотрудников Министерства туризма в адрес гостей».

Откуда Киев запускает БПЛА на Петербург и Москву

Аналитики обратили внимание, что в последнее время география атак украинских БПЛА расширилась — дроны начали чаще долетать до Северо-Запада России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что 5 июля силы ПВО сбили беспилотники над Тосненским районом и Гатчинским округом. Вечером 6 июля два дрона уничтожили в Киришском районе. Утром 7 июля средствами радиоэлектронной борьбы был отражен налет еще нескольких аппаратов в Лужском районе.

«Жертв и разрушений нет. Благодарю ПВО за надежную защиту неба», — отметил губернатор в своих соцсетях.

Режим «беспилотная опасность» несколько раз за последние дни объявляли и в Татарстане. В ночь на понедельник жителей региона как минимум дважды предупреждали об угрозе атак БПЛА. Из-за этого в аэропорту Казани оказались отменены и задержаны несколько десятков рейсов.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что современные беспилотные технологии позволяют атаковать города в глубине России с территории Украины. Однако часть дронов может запускаться и непосредственно из российских регионов, подчеркнул он.

«Современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать до Москвы и Петербурга с Украины. Однако я сомневаюсь насчет ударов по Мурманску или Архангельску — там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест», — сказал Храмчихин.

Эксперт предположил, что в отдельных случаях БПЛА летят на Россию с территории сопредельных государств.

Фото: Социальные сети

«Их могут запускать из Финляндии и стран Прибалтики», — уточнил собеседник.

Не исключает такой возможности и заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В беседе с NEWS.ru он напомнил: то, что страны Евросоюза оказывают активную поддержку Украине самыми разными методами, давно не секрет.

«Если сейчас сделать представление, скажем, МИД Финляндии, они, конечно, ответят, что ничего подобного не было — это все измышления или непредсказуемые действия каких-нибудь частных лиц, не контролируемых государством. При этом в Брюсселе хотя бы неофициально должны дать согласие на такие действия. Если прибалты или финны отважились на подобное самостоятельно, они будут все отрицать», — сказал аналитик.

Любые провокации со стороны стран НАТО с применением БПЛА станут поводом для полноценного военного конфликта, отметил Храмчихин.

«Если появятся объективные доказательства того, что какие-то дроны ударили по нам, например, с территории Финляндии или Прибалтики, это будет 100%-ный casus belli — повод для объявления войны. И неважно, кто конкретно запустит дроны — спецслужбы, армия или какие-то частные лица», — подчеркнул собеседник.

В то же время Козюлин считает, что Россия может обойтись и без прямого военного ответа, а вместо этого отреагировать зеркальными или асимметричными действиями собственных спецслужб.

«Мы можем точно так же запускать дроны, а потом говорить, что это с украинской стороны сбившийся с курса БПЛА попал в прибалтийский завод или военную часть. Здесь все зависит от изобретательности спецслужб — есть много разных вариантов», — резюмировал он.

Читайте также:

Извращенец в лагере: тренер и его жена замяли изнасилование сына бойца СВО

Карьера модели, бутики, красный диплом: как живет «первая леди» Старовойта

Наемники из Сеула, шпион за $80, ранение грудничка: ВСУ атакуют РФ 8 июля

Ситуация в Курской области утром 8 июля: мясорубка из айдаровцев, потери

Псы не стали есть человечину: китаец расчленил подругу и отдал собакам