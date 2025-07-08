Шокирующая смерть Старовойта, прибалты атаковали РФ? Что будет дальше

Загадочная смерть экс-министра транспорта России Романа Старовойта, абхазы увидели «национальную угрозу» в российских туристах, наблюдатели обнаружили прибалтийский след в атаках Киева на российские регионы — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Что известно о смерти Старовойта
Бывшего министра транспорта России, экс-губернатора Курской области нашли мертвым в его личном автомобиле в подмосковном Одинцово днем 7 июля. Как утверждает Telegram-канал «112», экс-глава Минтранса покончил с собой.
Рядом с телом чиновника было найдено огнестрельное оружие. Как пишет Telegram-канал SHOT, это мог быть наградной пистолет Макарова, который Старовойт получил от МВД за содействие в 2023 году, добавил канал.
Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство устанавливает обстоятельства смерти Старовойта.
Старовойта нашли мертвым в день его увольнения — президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении чиновника от должности министра транспорта. По данным Telegram-канала Mash, со смертью Старовойта может быть связано «возможное уголовное дело».
Как пишет источник, Старовойта могли заподозрить в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что показания на бывшего губернатора Курской области мог дать его преемник — Алексей Смирнов. В апреле 2025 года его арестовали по делу о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в регионе. Сумма ущерба составляет около 1 млрд рублей. По данным Telegram-канала SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии.
«Формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков», — сообщил канал.
Также, заявил источник, показания о причастности Старовойта к нарушениям при строительстве фортификаций дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и курский депутат Максим Васильев — оба сейчас находятся в СИЗО.
Кроме того, утверждает канал, следствие проверяет Старовойта на причастность к нарушениям в сфере закупок медикаментов для областных больниц и «провальной транспортной реформе» в Курске.
«Во времена экс-губернатора была заключена концессия, которая должна была быть завершена: реконструированы трамвайные пути, в полном объеме поставлены новые вагоны. Этого не произошло. Обновлена только часть, договор приостановлен, деньги из бюджета потрачены», — заключил источник.
Старовойт был губернатором Курской области до 14 мая 2024 года, когда Путин подписал указ о его назначении на пост главы Минтранса. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента о его освобождении от этой должности не был связан с утратой доверия.
«Про утрату доверия говорится [в указе], если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было. В настоящий момент, по мнению президента, рабочий опыт, рабочие качества Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство <…> выполняло свои задачи и функции», — сказал Песков.
Политолог Борис Межуев предположил, что отставка Старовойта могла быть вызвана проблемами в Курской области. По его словам, «раскопать» что-то мог врио губернатора Александр Хинштейн.
«Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор (врио губернатора Александр Хинштейн. — NEWS.ru) что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку. Нельзя точно утверждать, что конкретно стало известно, но некий неблагоприятный фон вокруг Старовойта однозначно присутствует», — сказал Межуев.
Почему абхазы считают россиян угрозой
Российские туристы представляют «национальную угрозу» для Абхазии, заявил директор фонда кино страны Александр Басария. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах, передает Telegram-канал Sovmin.
«Опасность национальной угрозы экономической мы видим по факту. Малый бизнес, средний бизнес начинают страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, <…> имеют возможность отдыхать в клубах, на дискотеках, в ресторанах, на пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет», — посетовал Басария.
Глава фонда кино пожаловался, что российские туристы живут в небольших анклавах на определенных территориях и не тратятся на дополнительные услуги. При этом туроператоры демпингуют цены на отдых в Абхазии. В результате страдает вся туристическая отрасль страны, считает Басария.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян ответил на слова Басарии. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Абхазия не создала условий для привлечения состоятельных российских туристов.
«Вообще богатые россияне в Абхазию не ездят. Там нет проживания стоимостью 50–100 тысяч рублей в день, как в Сочи или Ялте. Да, мы много с абхазами общаемся, они хотят богатых российских туристов, но они для этого ничего не сделали. Я открыто говорю и вам скажу, пусть слушают мои абхазские друзья: они не сделали ничего за последние 30 лет, палец о палец не ударили, чтобы к ним приезжали богатые туристы. Инфраструктура отпугивает богатых туристов, поэтому приезжают те россияне, которые приезжают, и можно долго на этот счет возмущаться», — высказался Мкртчян.
Аналогичный скандал разразился 22 июня. Так, сотрудница Минтуризма страны Кристина Лакербай заявила, что российских туристов, которые ничего не покупают и экономят на еде, не хотят видеть в Абхазии.
«Турист, который приезжает сегодня, за 300 рублей, я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, того, что дают там в отеле, но на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня. Но мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу хозяйственную продукцию и так далее. То есть нам такой турист, я считаю, не нужен», — заявила она.
За слова Лакербай объяснился глава Минтуризма Абхазии Астамуру Логуа. Он указал, что заявление сотрудницы министерства было вырвано из контекста.
«В первую очередь это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — отметил он.
Высказывания Лакербай в конечном счете привели к ее увольнению — Логуа объявил о своем решении на следующий день. Глава Минтуризма подчеркнул, что он, «как и абсолютное большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями сотрудников Министерства туризма в адрес гостей».
Откуда Киев запускает БПЛА на Петербург и Москву
Аналитики обратили внимание, что в последнее время география атак украинских БПЛА расширилась — дроны начали чаще долетать до Северо-Запада России. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что 5 июля силы ПВО сбили беспилотники над Тосненским районом и Гатчинским округом. Вечером 6 июля два дрона уничтожили в Киришском районе. Утром 7 июля средствами радиоэлектронной борьбы был отражен налет еще нескольких аппаратов в Лужском районе.
«Жертв и разрушений нет. Благодарю ПВО за надежную защиту неба», — отметил губернатор в своих соцсетях.
Режим «беспилотная опасность» несколько раз за последние дни объявляли и в Татарстане. В ночь на понедельник жителей региона как минимум дважды предупреждали об угрозе атак БПЛА. Из-за этого в аэропорту Казани оказались отменены и задержаны несколько десятков рейсов.
Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что современные беспилотные технологии позволяют атаковать города в глубине России с территории Украины. Однако часть дронов может запускаться и непосредственно из российских регионов, подчеркнул он.
«Современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать до Москвы и Петербурга с Украины. Однако я сомневаюсь насчет ударов по Мурманску или Архангельску — там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест», — сказал Храмчихин.
Эксперт предположил, что в отдельных случаях БПЛА летят на Россию с территории сопредельных государств.
«Их могут запускать из Финляндии и стран Прибалтики», — уточнил собеседник.
Не исключает такой возможности и заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В беседе с NEWS.ru он напомнил: то, что страны Евросоюза оказывают активную поддержку Украине самыми разными методами, давно не секрет.
«Если сейчас сделать представление, скажем, МИД Финляндии, они, конечно, ответят, что ничего подобного не было — это все измышления или непредсказуемые действия каких-нибудь частных лиц, не контролируемых государством. При этом в Брюсселе хотя бы неофициально должны дать согласие на такие действия. Если прибалты или финны отважились на подобное самостоятельно, они будут все отрицать», — сказал аналитик.
Любые провокации со стороны стран НАТО с применением БПЛА станут поводом для полноценного военного конфликта, отметил Храмчихин.
«Если появятся объективные доказательства того, что какие-то дроны ударили по нам, например, с территории Финляндии или Прибалтики, это будет 100%-ный casus belli — повод для объявления войны. И неважно, кто конкретно запустит дроны — спецслужбы, армия или какие-то частные лица», — подчеркнул собеседник.
В то же время Козюлин считает, что Россия может обойтись и без прямого военного ответа, а вместо этого отреагировать зеркальными или асимметричными действиями собственных спецслужб.
«Мы можем точно так же запускать дроны, а потом говорить, что это с украинской стороны сбившийся с курса БПЛА попал в прибалтийский завод или военную часть. Здесь все зависит от изобретательности спецслужб — есть много разных вариантов», — резюмировал он.
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