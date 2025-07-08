Наемники из Сеула, шпион за $80, ранение грудничка: ВСУ атакуют РФ 8 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Военные противника выпустили три беспилотника по Белгородской области и еще пять — по Крыму. В ДНР в результате атаки погиб мирный житель. В ЛНР были ранены три человека, включая полуторагодовалого ребенка. В рядах ВСУ замечены разведчики из Южной Кореи. Бывший военный ВС РФ продал противнику секретную информацию за $80. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Какие регионы РФ атаковали дроны ВСУ

За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили три беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что атаке дронов ВСУ подвергся поселок Борисовка. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

По данным Гладкова, врачи выявили баротравмы у всех пострадавших. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, младенца — в Детскую областную клиническую больницу, третьей раненой оказали помощь амбулаторно. В результате взрыва дрона были повреждены шесть легковых автомобилей во дворе многоквартирного дома и выбиты окна в девяти квартирах.

Накануне вечером дроны атаковали Республику Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что ПВО уничтожила над регионом пять БПЛА самолетного типа.

Как погиб мирный житель в ДНР

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате украинского обстрела погиб мирный житель, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он уточнил, что трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец».

«Со стороны ВФУ совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — добавил он.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Русский солдат спас мирного жителя после удара БПЛА ВСУ

Военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь рассказал, что российский боец защитил мирного жителя от удара украинского БПЛА во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. По его словам, солдат сильно пострадал.

«Последний раз группу когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки», — уточнил боец.

По его словам, гражданский отделался легкими травмами и не нуждался в госпитализации.

В ЛНР ранены мирные жители в результате атаки беспилотников

Три мирных жителя ЛНР были ранены после массированной атаки украинских беспилотников на республику, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. В частности она отметила, что в Старобельске обратилась в больницу 39-летняя женщина, получившая закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения обеих ног.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Кроме того, из Беловодска поступают сведения еще о двух раненых гражданских. Одного из них уже везут в Луганскую республиканскую клиническую больницу», — отметила Пащенко.

Наемники из Южной Кореи работают на украинскую разведку?

В составе 132-го отдельного разведбатальона Вооруженных сил Украины действуют группы наемников из Южной Кореи, сообщили в российских силовых структурах. По неподтвержденной информации, они были замечены в районе села Садки Сумской области.

«Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи», — заявил источник в силовых структурах.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Бывший военный из Челябинска продал ВСУ секретные данные за $80

Бывший ефрейтор ВС России из Челябинска продал секретную информацию Вооруженным силам Украины за $80 (около 6,3 тысячи рублей). Его задержали при попытке сбежать на территорию Украины и вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша: $30 и $50», — говорится в материалах дела.

Мужчина не считает, что совершил преступление, и отрицает свою вину. Его этапировали в Москву для участия в рассмотрении уголовного дела.

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