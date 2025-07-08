ВСУ ночью атаковали один из российских регионов

ВСУ ночью атаковали один из российских регионов Минобороны РФ: три беспилотника ВСУ сбили в Белгородской области

Три беспилотника ВСУ сбили в Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Работа ПВО велась в период с 22:30 до 07:00 мск.

В период с 22:30 мск 7 июля до 07:00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поселок Борисовка подвергся атаке беспилотника ВСУ. В результате удара пострадали три человека, включая полуторагодовалого ребенка.

По предварительным данным, у всех пострадавших — баротравмы. Одну женщину доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода, малышку — в Детскую областную клиническую больницу, третьей пострадавшей помощь оказали амбулаторно. В результате взрыва дрона повреждены шесть легковых автомобилей во дворе многоквартирного дома, выбиты окна в девяти квартирах.

До этого системы ПВО сбили группу беспилотников над Крымом. Атака произошла с 21:40 до 22:15 по московскому времени.