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08 июля 2025 в 08:14

Наемников из Южной Кореи заметили на Украине

ТАСС: наемники ВСУ из Южной Кореи участвуют в сражениях в Сумской области

Фото: Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

В составе 132-го отдельного разведбатальона Вооруженных сил Украины действуют группы наемников из Южной Кореи, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По его словам, южнокорейские бойцы замечены в районе села Садки в Сумской области.

Допросы военнопленных показали, что в составе 132-го ОРБ в районе села Садки действуют группы наемников — выходцев из Южной Кореи, — заявил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru назвал поляков самыми активными наемниками ВСУ. Они участвовали в СВО многотысячными коллективами. Остальные западные наемники участвовали коллективами меньшей численности — ротами, батальонами. По словам Бородая, российская армия сталкивалась с немцами, американцами и британцами.

До этого российские вооруженные силы нанесли удар по месту временного размещения иностранных наемников в составе ВСУ, применив беспилотные аппараты «Герань-2». Как сообщили в Министерстве обороны РФ, целью атаки стала территория базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. В результате точного попадания все находившиеся там наемники были уничтожены.

Украина
иностранные наемники
ВСУ
Южная Корея
Сумская область
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