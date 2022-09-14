Грузия ответила Киеву на предложение открыть «второй фронт» против России В Грузии предложили референдум в рамках идеи Киева открыть «второй фронт» против РФ

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Грузии в результате призывов украинских представителей открыть «второй фронт» против России заявили о готовности провести референдум по данной теме. Об этом сообщил в эфире грузинского «Первого канала» глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кохабидзе. Он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает подобную идею, но там готовы выслушать мнение народа.

Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет, — сказал политик.

Он добавил, что решение должно остаться за народом и если люди хотят, то они могут обсудить данный вопрос с властями.

По словам Кохабидзе, ранее целый ряд высокопоставленных украинских чиновников указывали Грузии, насколько желательно открыть второй фронт против РФ.

При этом представители властей страны необнократно заявляли, что не планируют присоединяться к антироссийским санкциям, введенным Западом в связи со спецоперацией на Украине.

Ранее советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если Белоруссия решит участвовать в спецоперации на стороне России. Он добавил, что Киев «не выдержит предательский удар». Он при этом назвал белорусов «братьями».