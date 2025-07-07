Бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили не коснется помилование политических оппонентов, предложенное действующим президентом Михаилом Кавелашвили, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, которые передает «Взгляд», участие Саакашвили в выборах также недопустимо.

На гражданина Украины Саакашвили не распространится помилование. <…> Достаточно того, что украинская политическая элита враждует с народом Грузии. <…> Недопустимо участие в выборах в Грузии гражданина Украины, — заявил Папуашвили.

Ранее Кавелашвили заявил, что помилует осужденных оппозиционных лидеров, если они выразят намерение участвовать в предстоящих 4 октября местных выборах. Они получили сроки за неявку на заседание парламентской комиссии. Он подчеркнул, что в случае подобного обращения незамедлительно издаст акт о помиловании соответствующих заключенных.

До этого грузинский президент заявлял, что народ Грузии не должен отказываться от своей самобытности ради европейской идентичности. По его словам, без своих языка и религии грузины не могут сохраниться как нация. Он призвал Запад прекратить искусственные вмешательства во внутригосударственные процессы республики.