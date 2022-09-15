Грузия объяснила заявление о референдуме по «второму фронту» против России Власти Грузии заявления о референдуме по «второму фронту» против РФ является сарказмом

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении референдума по открытию «второго фронта» против России является сарказмом с примесью иронии. По словам политика, население страны выступает однозначно против войны, несмотря на то, что Киев призывает власти Грузии открыть подобный "фронт«.Слова Кобахидзе приводит телекомпания «Рустави 2».

В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны, — сказал политик.

Он добавил, что грузины могут решитьсф на войну в любой момент ради защиты интересов страны, однако сейчас война стране не нужна, «учитывая несколько факторов, и население это понимает».

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии в результате призывов украинских представителей открыть «второй фронт» против России заявили о готовности провести референдум по данной теме. Он подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает подобную идею, но там готовы выслушать мнение народа. Кобахидзе также добавил, что целый ряд высокопоставленных украинских чиновников указывали Грузии, насколько желательно открыть второй фронт против РФ.