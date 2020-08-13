Силовики заблокировали подходы к зданиям правительства и ЦИК Белоруссии

https://static.news.ru/photo/14b63636-dd72-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Милиция в Минске перекрыла подходы к площади Независимости, где расположены Дом правительства и Центральная избирательная комиссия. Меры безопасности усилены в ожидании вечерней акции, которые в белорусской столице более многочисленны, чем дневные.

По периметру площади находится больше десятка автобусов с бойцами ОМОН и спецтехника для разгона демонстрантов. Силовики также заблокировали доступ на близлежащие улицы.

Днём здесь было достаточно многолюдно: сюда приходила колонна протестующих. Люди требовали учитывать их права, в том числе на честные выборы, и прекратить волну насилия со стороны силовиков.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.