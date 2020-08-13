Силовики заблокировали подходы к зданиям правительства и ЦИК Белоруссии

Милиция в Минске перекрыла подходы к площади Независимости, где расположены Дом правительства и Центральная избирательная комиссия. Меры безопасности усилены в ожидании вечерней акции, которые в белорусской столице более многочисленны, чем дневные.
По периметру площади находится больше десятка автобусов с бойцами ОМОН и спецтехника для разгона демонстрантов. Силовики также заблокировали доступ на близлежащие улицы.
Днём здесь было достаточно многолюдно: сюда приходила колонна протестующих. Люди требовали учитывать их права, в том числе на честные выборы, и прекратить волну насилия со стороны силовиков.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко
Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Как писал NEWS.ru, он
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен