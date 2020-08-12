В Белоруссии умер второй человек, задержанный из-за акций протеста

https://static.news.ru/photo/df4a9afa-dcbd-11ea-a6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Гомеле скончался второй человек, задержанный в ходе подавления протестных акций, которые проходят по всей Белоруссии. Молодой человек умер в больнице.

Житель города 1995 года рождения Александр Вихор был задержан 10 августа. Решением суда он был арестован. Вскоре после этого ему стало плохо, потребовалась госпитализация. Однако медики не смогли спасти мужчину, передаёт Onliner.

Издание отмечает, что, по предварительной информации, смерть участника протестов не связана с его задержанием.

Как сообщает «Радио Свобода», мать молодого человека утверждает, что тот не был участником протестов, а ехал к своей девушке.

Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали... И всё. Я искала его все эти дни. Информации о нём мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге, — рассказала мать погибшего.

Она уточнила, что у её сына были проблемы с сердцем.

По сведениям женщины, сыну стало плохо в следственном изоляторе, однако милиционеры сочли 25-летнего задержанного неадекватным и сначала отправили в психиатрическую лечебницу. Только там медики поняли, что проблема не в психике, вызвали скорую и отвезли молодого человека в ближайшую больницу — туберкулёзную. Однако к тому моменту драгоценное время было упущено.

В день задержания Вихора, 10 августа, в Минске погиб другой мужчина, участвовавший в протестной акции. Однако обстоятельства той трагедии до сих пор остаются неясными. По одной из версий, мужчина получил ранение, когда силовики бросили в сторону людей светошумовую гранату. По другой, он схватил её, чтобы отбросить в сторону. Первоначально также сообщалось, что он сам пытался бросить гранату в силовиков, которые прибыли расчищать сооружённые протестующими баррикады.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.