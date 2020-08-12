Лукашенко предложил протестующим найти работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на совещании Совета безопасности страны охарактеризовал участников протестов. Он считает, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым.
По его словам, все участники протестов должны быть «изучены», власти должны предложить им работу. Трансляцию выступления
Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Всё должно быть честно и порядочно, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.
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