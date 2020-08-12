Лукашенко предложил протестующим найти работу

https://static.news.ru/photo/5e6cf6de-dc96-11ea-8068-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на совещании Совета безопасности страны охарактеризовал участников протестов. Он считает, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым.

По его словам, все участники протестов должны быть «изучены», власти должны предложить им работу. Трансляцию выступления ведёт телеканал «Беларусь 24».

Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Всё должно быть честно и порядочно, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие 24 часа правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.