МВД Белоруссии задержало шесть тысяч человек на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/8dab0614-dc89-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Grits/AP/TASS

За прошедшие сутки правоохранительные органы Белоруссии задержали более одной тысячи человек за участие в протестах. Общее число задержанных за три дня превысило шесть тысяч.

Об этом сообщает МВД республики в своём Telegram-канале.

В ведомстве также отметили, что за медицинской помощью обратился 51 человек. Среди пострадавших — 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. У них зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести, некоторые из них госпитализированы.

Кроме того, за прошедшие сутки на правоохранителей было совершено пять умышленных наездов с использованием автомобилей. В частности, в Жодино водитель «Ниссана» наехал на военнослужащего, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. После предупредительных выстрелов милиционеры применили огнестрельное оружие. Один из нападавших был ранен.

Ранее власти Белоруссии оценили материальный ущерб в столице страны от действий участников акций протеста, недовольных объявленными итогами президентских выборов, в 500 тысяч белорусских рублей (чуть больше $200 тысяч). По данным начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя, в Минске повреждены светофоры, остановки общественного транспорта, дорожные знаки и более сотни мусорных контейнеров. Лебедь отметил, что на сумму, в которую оценён ущерб, «можно было бы приобрести в больницы девять аппаратов ИВЛ», писал NEWS.ru.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве.