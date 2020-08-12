Белорусские власти оценили ущерб от протестных акций в Минске

https://static.news.ru/photo/5316a5c4-dc81-11ea-bcda-fa163e074e61_660.jpg Фото: sk.gov.by

Власти Белоруссии оценивают материальный ущерб в столице страны от действий участников акций протеста, недовольных объявленными итогами президентских выборов, в 500 тысяч белорусских рублей (чуть больше $200 тысяч).

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя. По предоставленным чиновником данным, в Минске повреждены светофоры, остановки общественного транспорта, дорожные знаки и более сотни мусорных контейнеров. Лебедь отметил, что на сумму, в которую оценён ущерб, «можно было бы приобрести в больницы 9 аппаратов ИВЛ».

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве. Как писал NEWS.ru, глава МИД прибалтийского государства Гитанас Науседа пообещал, что в самом ближайшем времени Тихановская выступит с обращением к соотечественникам.