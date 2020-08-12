Белорусские власти оценили ущерб от протестных акций в Минске

Власти Белоруссии оценивают материальный ущерб в столице страны от действий участников акций протеста, недовольных объявленными итогами президентских выборов, в 500 тысяч белорусских рублей (чуть больше $200 тысяч).
Об этом
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. В ходе разгона манифестантов белорусские силовики применяли спецсредства — дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала из страны, в настоящий момент она находится в Литве. Как писал NEWS.ru, глава МИД прибалтийского государства Гитанас Науседа пообещал, что в самом ближайшем времени Тихановская выступит с обращением к соотечественникам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен