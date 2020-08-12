Глава МИД Литвы анонсировал публичное выступление Тихановской

https://static.news.ru/photo/96a49a14-dc70-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Valdas Kopustas/www.imago-images.de/Global Look Press

Кандидат в президенты Белоруссии, вынужденная после выборов покинуть страну на волне массовых протестов, намерена выступить с публичным обращением. Оно должно состояться очень скоро, заявил министр иностранных дел Литвы Гитанас Науседа.

Он добавил, что моральное состояние женщины, которая вынужденно пошла в политику после ареста мужа, претендовавшего на высший государственный пост, сейчас нормальное. По словам главы литовского МИД, он знает это, потому что лично пообщался с Тихановской.

Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Она выступит в ближайшее время, — написал Науседа в Twitter.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позже белорусское информагентство БелТА распространило видеообращение Тихановской, в котором та, читая речь с листа, призвала белорусов прекратить протесты и не оказывать сопротивления силовикам. Сторонники оппозиции пришли к выводу, что она сделала это под давлением, когда накануне отъезда в течение нескольких часов её не выпускали из здания Центризбиркома.

В другом видеообращении, которое записала сама Тихановская, она объяснила свой отъезд беспокойством за семью и заявила, что сдалась под давлением обстоятельств.