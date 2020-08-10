Тихановскую удерживают в здании ЦИК

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую не выпускают из здания Центризбиркома. Она зашла в него, чтобы оставить документы.
Политик пришла в ЦИК с адвокатом, однако юрист вышел, а она — нет. Об этом
Политик пришла в здание в 16 часов по местному времени, связи с ней нет в течение пяти часов,
В ЦИК страны отрицают удержание политика. Там рассказали, что Тихановская ушла из здания сразу после подачи жалоб, а сейчас в комиссии нет никого с 19:00,
Накануне Тихановская подала в Центризбирком республики жалобу на результаты голосования. Она требует признать итоги выборов президента недействительными.
Председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение, писал NEWS.ru.
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