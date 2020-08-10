Тихановскую удерживают в здании ЦИК

https://static.news.ru/photo/1b8bda4c-db38-11ea-8262-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую не выпускают из здания Центризбиркома. Она зашла в него, чтобы оставить документы.

Политик пришла в ЦИК с адвокатом, однако юрист вышел, а она — нет. Об этом говорится в Telegram-канале «Страна для жизни». Информации о её местонахождении в настоящий момент нет.

Политик пришла в здание в 16 часов по местному времени, связи с ней нет в течение пяти часов, сообщает «Белсат».

В ЦИК страны отрицают удержание политика. Там рассказали, что Тихановская ушла из здания сразу после подачи жалоб, а сейчас в комиссии нет никого с 19:00, передаёт РИА Новости.

Накануне Тихановская подала в Центризбирком республики жалобу на результаты голосования. Она требует признать итоги выборов президента недействительными.

Председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение, писал NEWS.ru.