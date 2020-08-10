ЦИК Белоруссии уточнил результаты Лукашенко и Тихановской

https://static.news.ru/photo/ad9c86d2-db0d-11ea-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Xinhua/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия Белоруссия продолжает подсчёт голосов, отданных за кандидатов в президенты страны. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08%.

Об этом сообщает БелТА. Главная соперница главы государства на выборах Светлана Тихановская получает 10,09%, её результат незначительно подрос по сравнению с предыдущими данными, представленными комиссией. Результаты других кандидатов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня — не превышают 2%.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Минске и в других городах Белоруссии состоялись масштабные акции протеста. Силовики задержали по меньшей мере 200 человек, ряд СМИ сообщают о десятках жертв среди манифестантов. Белорусские власти также заявили о получивших травмы сотрудниках ОМОН. Среди задержанных оказались и российские журналисты, в частности военный корреспондент Семён Пегов.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Пегов находится в ГУВД Минска.