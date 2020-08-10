ЦИК Белоруссии уточнил результаты Лукашенко и Тихановской

Центральная избирательная комиссия Белоруссия продолжает подсчёт голосов, отданных за кандидатов в президенты страны. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08%.
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После закрытия избирательных участков 9 августа в Минске и в других городах Белоруссии состоялись масштабные акции протеста. Силовики задержали по меньшей мере 200 человек, ряд СМИ сообщают о десятках жертв среди манифестантов. Белорусские власти также заявили о получивших травмы сотрудниках ОМОН. Среди задержанных оказались и российские журналисты, в частности военный корреспондент Семён Пегов.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Пегов находится в ГУВД Минска.
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