Тихановская уехала в Литву

https://static.news.ru/photo/7e3728ae-db97-11ea-9120-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: svetlanatihanovskaya2020/facebook.com

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в настоящее время находится на территории Литвы, сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве, — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что 10 августа по поводу Тихановской поступала противоречивая информация. Сначала говорилось, что она пришла в ЦИК республики для подачи жалобы на результаты выборов, затем — что её удерживают в здании. Позже Мария Колесникова, соратница Тихановской по объединённому штабу оппозиции, передала журналистам фразу Тихановской о том, что та хочет быть со своими детьми, а они находятся в одной из стран Евросоюза.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.