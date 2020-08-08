Тихановская: «Большинство — за нас»

https://static.news.ru/photo/af7feb48-da80-11ea-ae49-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Главная соперница Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала итоги голосования.

Большинство — за нас, — заявила политик на пресс-конференции.

По её слова, она набрала большинство голосов в тех участках, где «не фальсифицировали» результаты. При этом она уверена, что большинство белорусов находятся на ее стороне, передаёт ТАСС.

Выборы президента в республике завершены. Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что Лукашенко лидирует по результат в пятим регионах. У него 82% голосов. Согласно данным экзитпола, Лукашенко побеждает и набрал 79,7% голосов избирателей.

Как ранее писал NEWS.ru, МВД Белоруссии переведено на усиленный режим службы 9 августа, в день выборов в республике. По данным местных СМИ, в Минск прибыла военная техника.