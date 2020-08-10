Тихановская объяснила причину отъезда из Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b4d9af36-dbaf-11ea-b529-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала о причине отъезда из Белоруссии.

Политик заявила, что уехала к детям, и назвала их «самым важным, что есть в жизни».

Тихановская подчеркнула, что приняла решение об отъезде самостоятельно, на него не влияли ни её муж Сергей, ни штаб, ни друзья, ни родные.

Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я, — сказала Тихановская.

Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, в свою очередь, отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Ковалькова также добавила, что Тихановская продолжает оставаться с белорусским народом, сообщает РИА Новости.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и подала в ЦИК жалобу, предложив заново произвести подсчёт голосов или повторное голосование на ряде участков.

Ранее NEWS.ru, писал, что Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.