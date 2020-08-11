Тихановская призвала протестующих в Белоруссии не выходить на площади

https://static.news.ru/photo/3130acfa-dbc0-11ea-a9cc-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая 11 августа из республики в Литву, попросила своих сторонников уважать законодательство своей страны, не оказывать сопротивление силовикам и не собираться на площадях.

Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких, — цитирует политика портал TUT.by.

Тихановская подчеркнула, что приняла решение об отъезде самостоятельно, на него не влияли ни её муж Сергей, ни штаб, ни друзья, ни родные.

Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова, в свою очередь, отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Ковалькова также добавила, что Тихановская продолжает оставаться с белорусским народом.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и подала в ЦИК жалобу, предложив заново произвести подсчёт голосов или повторное голосование на ряде участков.

Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последствия выборов президента в Белоруссии и ответ Евросоюза, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС. Встреча состоится в Берлине 27-28 августа.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов. Он высказал сожаление в связи с тем, что Белоруссия не предоставила никакой возможности работать наблюдателям из ОБСЕ. Зайберт добавил, что политическое руководство страны обязано принять волю народа, а Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в республике.