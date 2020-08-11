Соратница Тихановской прокомментировала призыв не выходить на улицу

https://static.news.ru/photo/1e543c26-dbcc-11ea-a63e-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла записать своё видеообращение с призывом не выходить на улицы под давлением, считает её соратница Мария Колесникова.

По её словам, Тихановская в течение трёх часов находилась в кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

Данное видеообращение было записано в это время, — заявила Колесникова.

При этом она не стала настаивать на том, что обращение было записано под давлением, однако не исключила такой возможности.

Колесникова также подчеркнула, что уважает решение Тихановской уехать из страны и не может представить, чего оно ей стоило. Сама она не собирается покидать республику.

Соратница кандидата в президенты добавила, что связь с Тихановской по-прежнему не установлена и поэтому её дальнейшие планы штабу неизвестны, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Светлана Тихановская, уехавшая 11 августа из республики в Литву, попросила своих сторонников уважать законодательство своей страны, не оказывать сопротивления силовикам и не собираться на площадях. Она подчеркнула, что приняла решение об отъезде самостоятельно, на него не влияли ни её муж Сергей, ни штаб, ни друзья, ни родные.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%, согласно последней оценке ЦИК. После закрытия избирательных участков в столице и других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты. Тихановская и её сторонники итоги выборов не признали.