Мужчина погиб в ходе протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/e6cdcbe8-db4c-11ea-ba13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мужчина, пытавшийся бросить гранату в правоохранителей, погиб в ходе протестов в Белоруссии. Он участвовал в противостоянии со спецназом, который прибыл на улицу Притыцкого.

В указанном месте толпа строила баррикады для блокирования движения. Спецназ прибыл для деблокирования стройплощадки, пишет РИА Новости. Один из протестующих пытался бросить гранату в сторону правоохранителей, которая взорвалась в его руке.

В итоге протестующий погиб, на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов вступили в стычки с протестующими в районе проспекта Пушкина в Минске. Сотрудники ОМОНа стреляют по людям резиновыми пулями и применяют светошумовые гранаты.