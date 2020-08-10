Мужчина погиб в ходе протестов в Белоруссии

Мужчина, пытавшийся бросить гранату в правоохранителей, погиб в ходе протестов в Белоруссии. Он участвовал в противостоянии со спецназом, который прибыл на улицу Притыцкого.
В указанном месте толпа строила баррикады для блокирования движения. Спецназ прибыл для деблокирования стройплощадки,
В итоге протестующий погиб, на месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов вступили в стычки с протестующими в районе проспекта Пушкина в Минске. Сотрудники ОМОНа стреляют по людям резиновыми пулями и применяют светошумовые гранаты.
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