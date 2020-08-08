Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/5159656a-da78-11ea-bba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Kirilenko_a

Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска для разгона демонстрантов. Среди протестующих есть раненые, они в крови.

Правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. Раненым оказывают помощь и перебинтовывают, сообщает портал Sputnik Беларусь.

Очевидцы отмечают, что недалеко от стелы «Минск — город-герой» много машин спецтехники. На месте работают правоохранительные органы. При этом говорится о нескольких десятках задержанных.

При виде ОМОНа люди разбегаются в стороны, но затем снова возвращаются к стеле. Минчане свистят и скандируют «Живи, Беларусь».

Отмечается, что в некоторых городах белорусы стали выходить на протестные акции. Задержания уже начались в Минске, Витебске и Бресте.

Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны, писал NEWS.ru. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.