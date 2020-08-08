Милиция применила светошумовые гранаты на акции протеста в Минске

Милиция применила светошумовые гранаты в центре Минска для разгона демонстрантов. Среди протестующих есть раненые, они в крови.
Правоохранители применили дубинки и перцовые баллончики. Раненым оказывают помощь и перебинтовывают,
Очевидцы отмечают, что недалеко от стелы «Минск — город-герой» много машин спецтехники. На месте работают правоохранительные органы. При этом говорится о нескольких десятках задержанных.
При виде ОМОНа люди разбегаются в стороны, но затем снова возвращаются к стеле. Минчане свистят и скандируют «Живи, Беларусь».
Отмечается, что в некоторых городах белорусы стали выходить на протестные акции. Задержания уже начались в Минске, Витебске и Бресте.
Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны, писал NEWS.ru. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.
Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.
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