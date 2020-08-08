СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков, которые произошли в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске и других городах республики.
Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали, — привели слова Ивана Носкевича в ТАСС.
Участникам и организаторам протеста грозит до 8 и 15 лет, сообщает портал «Говорит Москва».
Как писал NEWS.ru ранее, белорусские следователи осматривают улицы, на которых проходили акции протеста в Минске. Оперативно-следственная группа прибыла в центр города. Следователи просят прохожих покинуть улицы и не мешать осмотру. Акции протеста в Белоруссии начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным Центризбиркома республики, действующий президент Александр Лукашенко победил в выборах. Также сообщалось, что по данным ЦИК на 20:00,явка избирателей на выборы президента Белоруссии составила 84,05%.