СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков

Фото: ilyapahomov/twitter.com

Любительскую съёмку, на которой видно, как силовики стреляют в движущихся по улице участников акции протеста в белорусской столице, выложили в Интернет.

Запись сделана сверху, очевидно, из окна жилого дома. В кадр попал заслон из сотрудников правоохранительных органов и техники, слышны звуки выстрелов. Ролик опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE. Как сообщается, правоохранители использовали...