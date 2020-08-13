В Минске протестующие вышли к Дому правительства и Центризбиркому

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Колонна протестующих жителей Белоруссии вышла на площадь Независимости в Минске. Люди подошли к Дому правительства и зданию Центральной избирательной комиссии.

Собравшиеся подчёркивают мирный характер акции. Они требуют учитывать их права, в том числе на честные выборы, и прекратить волну насилие со стороны силовиков.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.

12 августа в разных городах страны, как и днём ранее, люди выстраиваются в «цепи солидарности». Люди в светлой одежде выходят на улицы с цветами в руках. Автомобилисты поддерживают их сигналами. Некоторые пытаются блокировать дороги.

Помимо этого по всей стране целый ряд предприятий остановили работу. Участниками забастовки стали крупные заводы, а также учреждения медицинской отрасли, культуры, различные предприятия.

К рабочим на заводе БелАЗ, представители которого поначалу отрицали стачку, был вынужден приехать глава города Жодино Дмитрий Заблоцкий. Он пообещал убрать спецподразделения силовиков с улиц и вечером встретиться с протестующими. К забастовке присоединился и другой автогигант страны — минский завод МАЗ.

У зданий телекомпаний в Минске многочисленные группы людей скандируют речёвки, требуя рассказывать в эфире правду. С государственных телеканалов один за другим увольняются сотрудники, в том числе именитые журналисты.

Бывшие бойцы Спецназа в соцсетях выгладывают видео, на которых выбрасывают форму и сжигают погоны. Одновременно с этим поступают сообщения о массовых освобождениях ранее задержанных граждан, а количество жёстких задержаний резко снизилось.