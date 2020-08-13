Руководство БелАЗа опровергло информацию о забастовке рабочих

https://static.news.ru/photo/1fba4434-dd4d-11ea-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: belazplant/vk.com

В БелАзе опровергли информацию, что его работники вышли на забастовку. Как сообщили в пресс-службе завода, в настоящее время представители трудового коллектива проводят встречу с руководством города Жодино по ситуации в стране.

Ранее в СМИ появились сообщения, что работники различных цехов одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники присоединились к протестам. В частности, об этом написал Telegram-канал оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live.

Как рассказал ТАСС представитель завода, в данный момент руководство предприятия и города пригласило на встречу работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий.

Производство продолжает работать, ничего не останавливалось, — рассказал он агентству.

Как писал NEWS.ru, 11 августа силовики начали задерживать людей у объявившего забастовку Минского электротехнического завода имени Козлова. Рабочие потребовали от руководства завода обращения к администрации президента Александра Лукашенко с требованием остановить жёсткие задержания людей. В результате сотрудники ОМОНа задержали двоих человек, которые хотели остановить задержания и пытались пробить колёса машины милиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках. В тот же день белорусские Telegram-каналы распространили информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко признают победителям на выборах. В памятке сотрудникам предлагалось прийти на работу, собраться вместе на территории предприятия и потребовать от руководства поддержать проведение новых и честных выборов.