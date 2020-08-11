Силовики начали задерживать людей у объявившего забастовку минского завода

Задержания начались у здания Минского электротехнического завода имени Козлова, работники которого объявили о забастовке. Силовики разгоняют людей, которые вышли поддержать сотрудников производства.
Один из работников предприятия
ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам, несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей, — поделился он.
По данным Tut.by, рабочие
Также забастовку объявили рабочие Минского тракторного завода. 70 человек из нескольких управлений отказались работать, однако в обеденный перерыв к ним вышел заместитель директора по идеологической работе и начал их «пугать».
9 августа белорусские Telegram-каналы распространяли информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко признают победителям на выборах. В памятке сотрудникам предлагалось прийти на работу, собраться вместе на территории предприятия и потребовать от руководства поддержать проведение новых и честных выборов.
Как писал NEWS.ru, забастовка началась на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине. Причиной стали выборы президента страны, которые рабочие считают нечестными. Десятки людей
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