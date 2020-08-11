Силовики начали задерживать людей у объявившего забастовку минского завода

https://static.news.ru/photo/1910c3fa-dbe1-11ea-b5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvdgovby/facebook.com

Задержания начались у здания Минского электротехнического завода имени Козлова, работники которого объявили о забастовке. Силовики разгоняют людей, которые вышли поддержать сотрудников производства.

Один из работников предприятия рассказал журналистам РБК, что после действий силовиков люди разошлись.

ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам, несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей, — поделился он.

По данным Tut.by, рабочие потребовали от руководства завода обращения к администрации президента Александра Лукашенко с требованием остановить жёсткие задержания людей. Nexta сообщает, что сотрудники ОМОНа задержали двоих человек. Люди хотели остановить задержания и пытались пробить колёса машины милиции, а также бить по автомобилю.

Также забастовку объявили рабочие Минского тракторного завода. 70 человек из нескольких управлений отказались работать, однако в обеденный перерыв к ним вышел заместитель директора по идеологической работе и начал их «пугать».

9 августа белорусские Telegram-каналы распространяли информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко признают победителям на выборах. В памятке сотрудникам предлагалось прийти на работу, собраться вместе на территории предприятия и потребовать от руководства поддержать проведение новых и честных выборов.