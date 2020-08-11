Видео забастовки работников завода в Минске попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/67160dd2-dbbc-11ea-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

Часть работников Минского электротехнического завода имени Козлова начала забастовку, посчитав нечестными результаты прошедших 9 августа президентских выборов.

Видеозапись с предприятия появилась в Telegram-канале NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Вышел директор завода, намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня будет зарплата. Но люди сказали, что их не запугать. Люди не перестают подходить, — отмечают очевидцы.

Накануне 9 августа белорусские Telegram-каналы распространяли информацию о «плане Б» на случай, если действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко признают победителям на выборах. В памятке сотрудникам предлагалось прийти на работу, собраться вместе на территории предприятия и потребовать от руководства поддержать проведение новых и честных выборов, уточняет Lenta.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, забастовка началась на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине. Причиной стали выборы президента страны, которые рабочие считают нечестными. Десятки людей собрались в цеху, а к зданию завода приехал автобус с ОМОНом и два автозака. Несколько источников рассказали журналистам Sputnik, что были остановлены как минимум два цеха: трубопрокатный и канатный. Однако информаторы перестали выходить на связь. Представители предприятия назвали эти данные фейком.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.