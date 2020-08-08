Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах в Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов на выборах главы государства.
Светлане Тихановской удалось заручиться поддержкой 9,9% избирателей,
Явка на выборах составила 84,23%.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. В стране работали 5767 участков, за рубежом — 44 участка.
На пост президента страны помимо действующего главы государства претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Ранее NEWS.ru писал, что после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил солидарность с участниками акций протеста в Белоруссии и задержанными там журналистами телеканала «Дождь». Он подчеркнул, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял доверие своего народа, и предрёк ему судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича.
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