Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/7d80c3be-dad1-11ea-8a46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов на выборах главы государства.

Светлане Тихановской удалось заручиться поддержкой 9,9% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Центризбиркома республики.

Явка на выборах составила 84,23%.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. В стране работали 5767 участков, за рубежом — 44 участка.

На пост президента страны помимо действующего главы государства претендовали домохозяйка Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Ранее NEWS.ru писал, что после закрытия избирательных участков в Белоруссии начались акции протеста. Для разгона их участников силовики применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил солидарность с участниками акций протеста в Белоруссии и задержанными там журналистами телеканала «Дождь». Он подчеркнул, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял доверие своего народа, и предрёк ему судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича.