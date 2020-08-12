Белорусы второй день подряд выстраиваются в «цепь солидарности»

https://static.news.ru/photo/322c25d6-dd40-11ea-9479-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Белоруссии возобновились акции в поддержку сограждан, задержанных ранее за участие в протестных акциях. Участники выстраиваются в «цепи солидарности» по обочинам дорог, а в Минске — около торговых центров и станций метро.

Пока что участников меньше, чем днём ранее, однако мест проведения подобных «цветочных пикетов» — больше. Так живые цепи прозвали потому, что люди часто приходят с цветами, преимущественно белыми. При этом они стараются надевать белую же одежду, либо придерживаться светлых тонов.

В Минске люди выстроились вдоль проспекта Независимости у кинотеатра «Октябрь», в районе метро «Каменная горка», «Малиновка», «Петровщина». Милиция пока не вмешивается в происходящее. Автомобилисты поддерживают протестующих сигналами.

При этом на улицах после предпринятых накануне попыток блокировать дороги водители перешли к новой тактике: они периодически максимально замедляют движение, искусственно создавая перегруженность транспортных артерий. Однако, как и днём ранее, такие прецеденты немногочисленны.

Одновременно с этим, как сообщают Telegram-каналы, из изоляторов временного содержания (СИЗО) начали выпускать тех, кто был задержан в предыдущие дни. Некоторые из них рассказали о крайне нечеловеческих условиях содержания: большое число людей не кормили в течение суток, давали крайне мало воды и не выпускали в туалет. В двухместных камерах, по словам людей, единовременно находилось в десять раз больше людей, чем положено.

То, что людей начали отпускать, оппозиция связывает не со смягчением позиции силовиков, а с нехваткой места в изоляторах. В течение всего предыдущего дня около СИЗО дежурили родственники тех, с кем была потеряна связь после протестных акций. Однако, по словам собравшихся, силовики не шли с ними на контакт.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.