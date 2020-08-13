Рабочие белорусского завода МАЗ присоединились к забастовке

https://static.news.ru/photo/26ca41f0-dd63-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

Рабочие крупного автогиганта Белоруссии — минского завода МАЗ — присоединились к трудовой забастовке, объявленной в стране. Они вышли к зданию управления предприятия.

Собравшиеся там люди скандируют: «Позор!», «Выборы! Выборы!» и «Уходи!»

Чем это закончится — не знаем, пока договорились небольшое количество людей. Очень надеемся, что нас поддержат остальные, — цитирует Tut.by одного из участников стачки.

Вместе с тем представители руководства предприятия пока ситуацию комментируют сдержанно. Там признали, что волнения есть, однако «пока ничего сверхъестественного». Сейчас идут переговоры с сотрудниками, передаёт РБК.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.