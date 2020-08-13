Мэр Жодино рассказал работникам БелАЗа, когда силовики покинут город

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Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пообещал бастующим работникам завода БелАЗ, что спецподразделения силовиков покинут город. По его словам, это произойдёт через полчаса после того, как ему доложат, что угрозы захвата административных зданий нет.

После того как он приехал к участникам несанкционированной акции, представители трудового коллектива передали ему свои требования — отставки действующей власти и правительства, прекращения насилия людей и преследования протестующих, а также проведения честных выборов, передает Sputnik Беларусь.

Помимо этого, как сообщают Telegram-каналы, работники завода потребовали прекратить увольнения оппозиционно настроенных людей, начавшиеся, по некоторым данным, в последние дни.

Горожане, встречавшие мэра на проходной, призвали Заблоцкого прийти на вечернюю акцию протеста. Тот согласился, хотя и предупредил, что может немного опоздать. Вместе с тем, он предложил людям провести акцию в установленном законом порядке и подать заявку.

Когда глава города уезжал, собравшиеся провожали его криками «Мэр с народом!»

При этом поначалу в пресс-службе БелАЗа уверяли, что трудовой забастовки на предприятии нет и что там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией Жодино.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.