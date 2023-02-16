Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Азербайджаном

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства об определенном прогрессе в переговорах с Азербайджаном, сообщает РИА Новости. По его словам, мирный договор должен представлять собой документ, который можно подписать в любой момент и который должен быть приемлем и для Азербайджана.

Мы надеемся, что уже намеченный определенный прогресс трех этапов переговоров будет возможно развить. Наше видение следующее: документ должен содержать такую логику договоренностей, систему сдержек и противовесов, которая исключит какой-либо сценарий нарушения долгосрочного и стабильного мира, — заявил Пашинян.

Ранее главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала на еженедельном брифинге, что трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана. Она подчеркнула, что не должно быть других форматов, которые могут подорвать договоренности. Так она прокомментировала заинтересованность армянского руководства в запуске нового формата сотрудничества: Баку — Ереван — Тбилиси.