Оппозиция Армении требует завести дело на Пашиняна из-за церкви

Члены армянского оппозиционного движения «Айакве» подали в Генпрокуратуру прошение о возбуждении уголовного дела против премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости. Активисты хотят привлечь политика к ответственности за гонения против Армянской апостольской церкви (ААЦ).
Мы все это зафиксировали, работали лучшие юристы. Мы должны констатировать, что та кампания, свидетелями которой мы являемся, подпадает как минимум под четыре статьи Уголовного кодекса, — заявил журналистам лидер движения Аветик Чалабян.
Активист считает, что с 29 мая Пашинян и аффилированные ему лица организовали кампанию против Армянской апостольской церкви. Суть атаки заключается в различных выступлениях, призывах и публикациях против ААЦ, пояснил лидер «Айакве».
Ранее Пашинян заявил о планах лично возглавить движение против католикоса всех армян Гарегина II. Он заявил о необходимости освободить Армянскую апостольскую церковь.
Отмечается, что защита арестованного архиепископа ААЦ Микаэла Аджапахяна обвинила премьера во вмешательстве в следствие. Пашинян в свою очередь заявил, что глава церкви поддерживает планы военного переворота.