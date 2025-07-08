Оппозиция Армении требует завести дело на Пашиняна из-за церкви

Члены армянского оппозиционного движения «‎Айакве» подали в Генпрокуратуру прошение о возбуждении уголовного дела против премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости. Активисты хотят привлечь политика к ответственности за гонения против Армянской апостольской церкви (ААЦ).

‎Мы все это зафиксировали, работали лучшие юристы. Мы должны констатировать, что та кампания, свидетелями которой мы являемся, подпадает как минимум под четыре статьи Уголовного кодекса, — заявил журналистам лидер движения Аветик Чалабян.

Активист считает, что с 29 мая Пашинян и аффилированные ему лица организовали кампанию против Армянской апостольской церкви. Суть атаки заключается в различных выступлениях, призывах и публикациях против ААЦ, пояснил лидер «‎Айакве».

Ранее Пашинян заявил о планах лично возглавить движение против католикоса всех армян Гарегина II. Он заявил о необходимости освободить Армянскую апостольскую церковь.

Отмечается, что защита арестованного архиепископа ААЦ Микаэла Аджапахяна обвинила премьера во вмешательстве в следствие. Пашинян в свою очередь заявил, что глава церкви поддерживает планы военного переворота.