Пашинян пообещал лично «освободить» Армянскую апостольскую церковь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах лично возглавить движение против католикоса всех армян Гарегина II. Политик написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что необходимо освободить Армянскую апостольскую церковь.

Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного Сына, захвачен антихристовой, антинациональной, антигосударственной группой и должен быть освобожден. Я возглавлю это освобождение, — заявил премьер-министр.

Ранее бывший омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что премьер-министр Никол Пашинян дал указание силовикам собрать компромат на руководство Армянской апостольской церкви. По мнению экс-омбудсмена, власти используют административный ресурс для дискредитации духовенства в политических целях, разжигая в обществе нетерпимость к церкви.

Ранее Пашинян раскритиковал главу ААЦ Гарегина II за якобы нарушение обета безбрачия. Глава правительства призвал католикоса уйти в отставку.

До этого Пашинян пожаловался, что большинство церквей в стране используются как чуланы. По его словам, храмы заставлены строительным мусором, мешками с цементом, ржавой арматурой и даже кроватями.