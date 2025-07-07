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07 июля 2025 в 12:06

Пашиняна обвинили во вмешательстве в следствие по делу епископа Аджапахяна

Защита епископа Аджапахяна обвинила Пашиняна во вмешательстве в следствие

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: www.primeminister.am

Защита арестованного архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна обвинила премьера Армении Никола Пашиняна во вмешательстве в следствие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление адвокатов. Пашинян в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что глава ААЦ считает аресты Аджапахяна и архиепископа Баграта Галстаняна незаконными и поддерживает планы военного переворота.

Пашинян вмешивается в предварительное следствие. <…> Команда адвокатов владыки Микаэла оценивает это заявление Никола Пашиняна как заказ или поручение, адресованное прокуратуре и следственным органам, о проведении процессуальных действий (обыска или задержания) в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, — заявили адвокаты.

Отношения между властями и Армянской апостольской церковью резко обострились в конце мая, когда Пашинян разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ.

В начале июля премьер публично обратился к духовенству с требованием отстранить католикоса всех армян Гарегина II от должности. В новом заявлении глава правительства попросил женатых священников сместить действующего верховного патриарха.

Армения
Ашот Пашинян
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