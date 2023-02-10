В Москве назвали основу нормализации отношений между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она подчеркнула, что не должно быть других форматов, которые могут подорвать договоренности между странами. Так она прокомментировала заинтересованность армянского руководства в запуске нового формата сотрудничества Баку — Ереван — Тбилиси.

Если трехсторонний диалог Баку — Ереван — Тбилиси будет способствовать урегулированию противоречий в Закавказье, укреплению стабильности и безопасности, то мы можем это только приветствовать. Однако, если за данной инициативой просматриваются контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана, то это совсем другая история. Именно эти договоренности являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что у каждого государства есть право участвовать в тех международных форматах, которые отвечают его интересам, не направлены против третьих стран и учитывают сложившийся баланс сил. Но вместе с тем напомнила, что в Закавказье уже существует консультативная региональная платформа «3+3», которая как раз включает три закавказские государства, а также Россию, Турцию и Иран.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности провести встречу с коллегами из России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым. По его словам, Ереван не отменял московскую встречу глав МИД в декабре прошлого года, а отложил ее. Переговоры были перенесены на более поздний срок из-за блокады Лачинского коридора, подчеркнул он.