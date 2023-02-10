Лавров и Мирзоян обсудили параметры мирного договора между Ереваном и Баку

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важность скорейшего возобновления работы по осуществлению трехсторонних договоренностей, в том числе согласование параметров мирного договора между Баку и Ереваном. Разговор глав ведомств состоялся по инициативе армянской стороны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана, — отмечается в сообщении.

В ходе переговоров Лавров и Мирзоян затронули вопросы разблокировки всех транспортных и экономических связей в регионе, а также делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Кроме того, Мирзоян поднял тему блокировки Лачинского коридора и ежедневно углубляющегося кризиса в Карабахе. Армянский министр подчеркнул важность безоговорочного соблюдения положений трехсторонних договоренностей.

Мирзоян также поздравил Лаврова с Днем дипломатического работника.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сказала на еженедельном брифинге, что трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении являются основой для нормализации отношений Баку и Еревана. Она подчеркнула, что не должно быть других форматов, которые могут подорвать договоренности. Так она прокомментировала заинтересованность армянского руководства в запуске нового формата сотрудничества Баку — Ереван — Тбилиси.