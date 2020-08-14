МВД Белоруссии запустит горячую линию по поиску задержанных протестующих

https://static.news.ru/photo/e90df0a8-de18-11ea-a300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Chervonets/wikimedia.org

Белорусское МВД организовало горячую линию для информирования граждан о местонахождении задержанных во время акций протеста.

По данным пресс-службы ведомства, линия начнёт действовать с 14:00 (совпадает с мск).

Ранее NEWS.ru писал, что задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам.

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время акций протеста. Он утверждает, что с каждым «поговорил лично».

В свою очередь белорусские медики рассказали о самых распространённых травмах, полученных пострадавшими во время акций протеста после президентских выборов.

В республике с 9 августа проходят массовые несанкционированные протесты. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.