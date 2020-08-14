МВД Белоруссии запустит горячую линию по поиску задержанных протестующих

Белорусское МВД организовало горячую линию для информирования граждан о местонахождении задержанных во время акций протеста.
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Ранее NEWS.ru писал, что задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. Омоновцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО. Особенно тяжело пришлось женщинам.
Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время акций протеста. Он утверждает, что с каждым «поговорил лично».
В свою очередь белорусские медики рассказали о самых распространённых травмах, полученных пострадавшими во время акций протеста после президентских выборов.
В республике с 9 августа проходят массовые несанкционированные протесты. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.
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