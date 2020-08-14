Медики назвали самые частые травмы на протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/f9cb44c6-de14-11ea-818f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Белорусские медики рассказали о самых распространённых травмах, полученных пострадавшими во время акций протеста после президентских выборов.

По словам фельдшера выездной бригады скорой помощи Виктории, которая дежурила ночью 10 августа, самые частые травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы. Кроме того, была травматическая ампутация стопы, контузия и панические атаки. Больше всего раненых привезли с Пушкинской площади, где были самые ожесточённые столкновения.

Для помощи медикам на митингах были мобилизованы также студенты Белорусского государственного медицинского университета и Минского государственного медколледжа. По словам одного из учащихся, 9 и 10 августа в приёмном отделении больницы было не протолкнуться, многие поступали с гематомами от дубинок, внутренними кровоизлияниями брюшной полости и ранениями от резиновых пуль.

Как рассказал медработник Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, некоторых раненых привозили с серьёзными повреждениями, требующими интенсивной терапии, сразу в реанимацию.

Самые тяжёлые пациенты поступали из изоляторов временного содержания (ИВС).

Фельдшер скорой помощи, которая 13 августа дежурила в ИВС на Окрестина, рассказала РБК, что только за одну смену, с 11:00 до 17:00, ее бригада госпитализировала из изолятора не менее 14 человек. По её словам у пострадавших — чёрные кровоподтёки на ногах и руках от ударов дубинками, разбитые головы. Кроме того, по ночам в ИВС задержанных выводили во внутренний двор, там клали животом на землю, и они так лежали до утра, а если сопротивлялись, то их били.

По словам одного из волонтёров, ни одного силовика в БСМП за две полные ночи не поступило, но у них есть своя больница.

Ранее NEWS.ru писал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила градоначальников республики выступить 15 и 16 августа 2020 года организаторами мирных массовых акций. По её мнению, граждане страны больше «никогда не захотят» жить с прежним руководством государства, а в победу действующего лидера — Александра Лукашенко — невозможно поверить. По словам Тихановской, ситуация в Белоруссии критическая и ей больно смотреть на происходящее в стране.

В республике с 9 августа проходят массовые несанкционированные протесты. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.