Медики назвали самые частые травмы на протестах в Белоруссии

Белорусские медики рассказали о самых распространённых травмах, полученных пострадавшими во время акций протеста после президентских выборов.
По словам фельдшера выездной бригады скорой помощи Виктории, которая дежурила ночью 10 августа, самые частые травмы — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы. Кроме того, была травматическая ампутация стопы, контузия и панические атаки. Больше всего раненых привезли с Пушкинской площади, где были самые ожесточённые столкновения.
Для помощи медикам на митингах были мобилизованы также студенты Белорусского государственного медицинского университета и Минского государственного медколледжа. По словам одного из учащихся, 9 и 10 августа в приёмном отделении больницы было не протолкнуться, многие поступали с гематомами от дубинок, внутренними кровоизлияниями брюшной полости и ранениями от резиновых пуль.
Как рассказал медработник Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, некоторых раненых привозили с серьёзными повреждениями, требующими интенсивной терапии, сразу в реанимацию.
Самые тяжёлые пациенты поступали из изоляторов временного содержания (ИВС).
Фельдшер скорой помощи, которая 13 августа дежурила в ИВС на Окрестина,
По словам одного из волонтёров, ни одного силовика в БСМП за две полные ночи не поступило, но у них есть своя больница.
Ранее NEWS.ru писал, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила градоначальников республики выступить 15 и 16 августа 2020 года организаторами мирных массовых акций. По её мнению, граждане страны больше «никогда не захотят» жить с прежним руководством государства, а в победу действующего лидера — Александра Лукашенко — невозможно поверить. По словам Тихановской, ситуация в Белоруссии критическая и ей больно смотреть на происходящее в стране.
В республике с 9 августа проходят массовые несанкционированные протесты. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.
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