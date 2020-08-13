Тихановская назвала ситуацию в Белоруссии критической

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила градоначальников республики выступить 15 и 16 августа 2020 года организаторами мирных массовых акций. По её мнению, граждане страны больше «никогда не захотят» жить с прежним руководством государства, а в победу действующего лидера — Александра Лукашенко — невозможно поверить. По словам Тихановской, ситуация в Белоруссии критическая и ей больно смотреть на происходящее в стране.

Для меня, и я уверена для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог, — рассказала политик в своём видеообращении, опубликованном на YouTube-канале «Страна для жизни» 14 августа.

Женщина подчеркнула, что в республике проходят новые мирные акции. Среди них — цепь солидарности женщин, держащих в руках цветы. По словам Тихановской, это показывает мировой общественности, что белорусы являются честными и открытыми людьми, выступающими против насилия.

В республике с 9 августа проходят массовые несанкционированные протесты. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

В первые дни акции сопровождались жёсткими задержаниями. Силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии градус напряжённости снизился, однако по-прежнему поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия со стороны силовиков. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. Известно о двух жертвах противостояния.

После ожесточённых уличных столкновений Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Останавливают работу как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что работа консульского отдела посольства Белоруссии в Москве была приостановлена с 14 августа. Там объяснили это «техническими причинами». Каждый вечер у посольства проходят пикеты солидарности с протестующими.