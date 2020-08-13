Лукашенко отрицает, что находится за границей

https://static.news.ru/photo/4c0a594a-de09-11ea-a490-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически отверг утверждения, что находится за границей. Информация о его бегстве на рубеж на фоне протестных акций в стране муссируется в оппозиционных СМИ и социальных сетях.

Он назвал такие слухи попыткой раскачать ситуацию в стране и сбить с толку трудовые коллективы, которые являются основой страны, передаёт БелТА.

Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: "Президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли, — заявил Лукашенко в начале совещания, посвящённого работе строительной отрасли.

Глава государства также предупредил о возможных последствиях, к которым могут привести забастовки. По его словам, за этим последует лишь захват рынка западными производителями, которые после снятия карантина, введённого ранее из-за пандемии коронавируса, ожесточённо борются за новые направления сбыта продукции.

Если белорусские предприятия продолжат бастовать, то «конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», заявил президент Белоруссии.

Вы сегодня не произведёте 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся, — сказал Лукашенко, приводя в пример остановку таких автогигантов как МАЗ, БелАЗ и МТЗ.

При этом, отметил он, как во время пандемии власти никого не заставляли останавливать работу, так и сейчас не намерены, наоборот, заставлять трудиться. Глава государства заверил, что протестующих «на аркане» тащить на рабочие места не станут.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

В первые дни акции сопровождались жёсткими задержаниями. Силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии градус напряжённости снизился, однако по-прежнему поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия со стороны силовиков. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. Известно о двух жертвах противостояния.

После ожесточённых уличных столкновений Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Останавливают работу как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее NEWS.ru писал, что работа консульского отдела посольства Белоруссии в Москве была приостановлена с 14 августа. Там объяснили это «техническими причинами». Каждый вечер у посольства проходят пикеты солидарности с протестующими.