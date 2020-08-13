Консульский отдел белорусского посольства в РФ приостановил работу

https://static.news.ru/photo/b263b022-dd8e-11ea-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа консульского отдела посольства Белоруссии в Москве приостанавливается с 14 августа.

Работа приостановлена по техническим причинам, — сообщил ТАСС пресс-атташе Олег Мазуро.

По его словам, дата возобновления работы будет объявлена позднее.

Как писал NEWS.ru, акция солидарности с белорусскими протестующими проходит у посольства республики в Москве. Силовики задержали нескольких участников мероприятия. На неё к 17:00 пришли около 20 человек. Некоторые из них принесли плакаты. К этому моменту полицейские усилили охрану здания дипмиссии. Примерно в 18:00 нескольких человек задержали, остальные разошлись.

Днём ранее силовики выгнали от посольства Белоруссии в Москве активистов, которые вышли в знак солидарности с протестующими в РБ.

11 августа акция в Москве прошла без задержаний. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.

Накануне сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве. Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак. Другие участники акции кричали «отпустите».

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.