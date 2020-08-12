Владимир Жириновский начал свою политическую карьеру 50 лет назад: в 1970 году он поступил на службу по призыву офицером в политуправление штаба Закавказского военного округа. За полвека он успел несколько раз баллотироваться на пост президента, однако выборы не выигрывал. Сейчас он является лидером партии ЛДПР, и россияне уже не могут представить работу этой фракции без него. Чем запомнился эпатажный политик, и какие события происходили на его карьерном пути, — в галерее NEWS.ru.