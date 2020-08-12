В Москве прошла акция поддержки протестующих в Белоруссии. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен