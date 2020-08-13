Силовики задержали участников акции у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/5c0b691c-dd80-11ea-a25f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акция солидарности с белорусскими протестующими проходит у посольства республики в Москве. Силовики задержали нескольких участников мероприятия.

По информации корреспондента ТАСС, на акцию к 17:00 пришли около 20 человек. Некоторые из них принесли плакаты.

К этому моменту полицейские усилили охрану здания дипмиссии. Примерно в 18:00 нескольких человек задержали, остальные разошлись.

Сейчас обстановка у представительства страны спокойная, рядом с ним находится несколько автозаков. Однако движение пешеходов с одной стороны улицы Маросейка частично перекрыто, людей заставляют обходить по противоположной стороне улицы.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, силовики выгнали от посольства Белоруссии в Москве активистов, которые вышли в знак солидарности с протестующими в РБ.

11 августа акция в Москве прошла без задержаний. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.

10 августа сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве. Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак. Другие участники акции кричали «отпустите».