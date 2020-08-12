Силовики разогнали акцию у посольства Белоруссии в Москве

https://static.news.ru/photo/5300b5c2-dcc5-11ea-b818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов выгнали от посольства Белоруссии в Москве активистов, которые вышли в знак солидарности с протестующими в РБ.

Полицейские выстроили цепь и оттеснили людей от здания дипмиссии, передаёт ТАСС. Участники акции двигаются по обе стороны улицы Маросейка в сторону станции метро «Китай-город».

В акции принимали участие около 400 человек. Многие из них держали в руках плакаты и цветы, а также нарисовали на лице бело-красно-белый флаг. На акцию приходили также провокаторы из организации «НОД», которые пели советские песни и выкрикивали лозунги за восстановление Советского Союза.

Корреспондент телеканала «Дождь» рассказала , что часть людей вернулась к посольству. Сейчас люди молча строят мемориал в память о погибших в ходе протестов. По её словам, задержали как минимум троих активистов. Avtozak Live сообщает о как минимум пяти задержанных.

Ранее NEWS.ru писал, что 11 августа акция в Москве прошла без задержаний. У посольства республики собрались люди с флагами, транспарантами и цветами. Собравшиеся скандировали лозунги: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Света, мы с тобой», «Перемен», «Свободу политзаключённым», «Беларусь будет свободной». Сотрудники российской полиции потребовали освободить улицу, но жёстких мер не принимали.

А 10 августа сотрудники полиции задержали одного из активистов, вышедших к посольству Белоруссии в Москве. Силовики взяли мужчину за руки и за ноги и понесли в автозак. Другие участники акции кричали «отпустите».