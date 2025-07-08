Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 18:30

Балерине из Австрии разрешили остаться в России

Австрийская балерина Цайзель получила разрешение на временное проживание в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австрийская балерина Приска Цайзель получила разрешение на временное проживание в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Артистка приехала в Санкт-Петербург в 2023 году по приглашению Михайловского театра и позже была принята в его труппу. В мае этого года она обратилась в миграционную службу для получения разрешения на пребывание в РФ.

Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России <…> вручили жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России, — написала Волк.

Ранее певица Ани Лорак в беседе с журналисткой и блогером Аленой Жигаловой поблагодарила своих поклонников и отметила, что в России она живет и работает уже много лет. По словам блогера, таким образом звезда ответила на поздравления с получением российского гражданства.

Певица подала документы на получение российского гражданства еще в феврале. Новый паспорт ей выдали 9 июня. Также в начале месяца стало известно о череде отмен концертов исполнительницы в РФ. Сама она не выходила на связь.

Россия
Австрия
балерины
МВД
Ирина Волк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.