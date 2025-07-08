Балерине из Австрии разрешили остаться в России Австрийская балерина Цайзель получила разрешение на временное проживание в РФ

Австрийская балерина Приска Цайзель получила разрешение на временное проживание в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Артистка приехала в Санкт-Петербург в 2023 году по приглашению Михайловского театра и позже была принята в его труппу. В мае этого года она обратилась в миграционную службу для получения разрешения на пребывание в РФ.

Мои коллеги из управления по вопросам миграции ГУ МВД России <…> вручили жительнице Австрии Приске Фелиситас Цайзель разрешение на временное проживание в России, — написала Волк.

Ранее певица Ани Лорак в беседе с журналисткой и блогером Аленой Жигаловой поблагодарила своих поклонников и отметила, что в России она живет и работает уже много лет. По словам блогера, таким образом звезда ответила на поздравления с получением российского гражданства.

Певица подала документы на получение российского гражданства еще в феврале. Новый паспорт ей выдали 9 июня. Также в начале месяца стало известно о череде отмен концертов исполнительницы в РФ. Сама она не выходила на связь.