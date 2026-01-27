Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Изысканное печенье за 40 минут: венские пальчики с ванилью и шоколадом. Выглядят как из кондитерской. Рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Венские пальчики — это эталон изысканного песочного печенья. Их красота — в идеальной форме, которую создает кондитерская насадка «звезда», а душа — в невероятно нежном, тающем масляном тесте с ванилью и двойным шоколадным погружением.

Духовку разогреваю до 180 °C. Противень застилаю пергаментом. В миске электрическим миксером взбиваю 130 г очень мягкого сливочного масла с 50 г сахарной пудры и 1/2 ч. л. ванильного экстракта. Взбиваю 3–4 минуты на высокой скорости до получения светлой, пышной и кремообразной массы.

Добавляю 170 г просеянной муки и 2 ч. л. порошка для заварного крема. Сначала смешиваю на низкой скорости, затем руками замешиваю мягкое тесто. В конце добавляю 1 ч. л. молока и еще раз вымешиваю до гладкости.

Тесто перекладываю в кондитерский мешок с крупной насадкой «звезда». Отсаживаю на противень 10–12 «пальчиков» длиной 7–8 см, оставляя между ними расстояние.

Убираю противень в холодильник на 15 минут — это необходимо, чтобы печенье не расплылось. Затем выпекаю 18–20 минут, пока края не слегка подрумянятся. Вынимаю и даю полностью остыть прямо на противне.

Шоколад (70 г) растапливаю на водяной бане или в микроволновке. Каждый остывший «пальчик» окунаю с двух концов в растопленный шоколад. Выкладываю на решетку или пергамент, чтобы шоколад полностью застыл.

Проверено редакцией
еда
выпечка
печенье
рецепты
Австрия
Вена
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
