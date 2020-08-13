Минск отрицает издевательства над задержанными в ИВС

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время акций протеста. Замминистра утверждает, что с каждым «поговорил лично».
Издевательств никаких не было, — заявил Барсуков журналистам.
Он добавил, что все находящиеся в ИВС на Окрестина, выйдут на свободу до 06:00 пятницы, 14 августа,
Беспорядки в Минске связаны с победой на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Массовые акции протеста переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В итоге были задержаны порядка шести тысяч человек, пострадали десятки демонстрантов и силовиков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. ОМОНовцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО.
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