Минск отрицает издевательства над задержанными в ИВС

https://static.news.ru/photo/de067f56-dde4-11ea-8695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время акций протеста. Замминистра утверждает, что с каждым «поговорил лично».

Издевательств никаких не было, — заявил Барсуков журналистам.

Он добавил, что все находящиеся в ИВС на Окрестина, выйдут на свободу до 06:00 пятницы, 14 августа, сообщает портал tut.by. До этого глава белорусского МВД Юрий Караев сообщил, что отдал распоряжение об освобождении задержанных во время акций протеста.

Беспорядки в Минске связаны с победой на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Массовые акции протеста переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В итоге были задержаны порядка шести тысяч человек, пострадали десятки демонстрантов и силовиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. ОМОНовцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО.